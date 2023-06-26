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عربي-دولي

أوكرانيا تعلن استعادة بلدة تحتلها روسيا على الجبهة الجنوبية

Lebanon 24
26-06-2023 | 07:45
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أعلن الجيش الأوكراني أنّه حرّر ريفنوبيل، وهي بلدة في منطقة دونيتسك على الجبهة الجنوبية تقع في المنطقة التي أحرزت فيها قوات كييف تقدّماً طفيفاً خلال الأسابيع الأخيرة.

وقالت نائبة وزير الدفاع غانا ماليار: "استعادت قوات الدفاع ريفنوبيل. نحن نتحرّك قدماً".
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