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بالفيديو.. حافلات تنقل الحجاج إلى مشعر منى

Lebanon 24
26-06-2023 | 08:25
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شهد مشعر منى توافد أعداد كبيرة من حجاج بيت الله الحرام، تم نقلهم بحافلات صباح الإثنين، اليوم الثامن من ذي الحجة.

ورصد موقع "سكاي نيوز عربية" العديد من الحافلات التي تنقل الحجاج إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية.
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وصعد قرابة ثلث الحجاج للمشعر، بواسطة حافلات بلغ عددها 2100. لمشاهدة الفيديو، يمكن الضغط هنا: 




































وشددت قوات أمن المنشآت على الحجاج الذين سيستخدمون قطار المشاعر بضرورة الالتزام بإحضار تصاريح الصعود للقطار، لتسهيل عملية الصعود والنزول.

ويقع مشعر منى بين مكة المكرمة ومشعر مزدلفة على بعد 7 كيلو مترات شمال شرقي المسجد الحرام، وهو حد من حدود الحرم تحيطه الجبال من الجهتين الشمالية والجنوبية، ولا يُسكَن إلا مدة الحج، ويحَدُّه من جهة مكة جمرة العقبة، ومن جهة مشعر مزدلفة وادي "محسر".

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ويحرم المتمتعون المتحللون من العمرة من أماكنهم سواء داخل مكة أو خارجها، حيث يبقى الحجاج بها إلى ما بعد بزوغ شمس التاسع من ذي الحجة، يتوجهون بعدها للوقوف بعرفة (الوقفة الكبرى)، ثم يعودون إليها بعد "النفرة" من عرفة والمبيت بمزدلفة لقضاء أيام (10 - 11 - 12 - 13)، ورمي الجمرات الثلاث جمرة العقبة والجمرة الوسطى والجمرة الصغرى إلا من تعجل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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