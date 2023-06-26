أول ظهور علنيّ لشويغو منذ تمرد فاغنر (فيديو)

زار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مناطق العمليات في أوكرانيا في أول ظهور علني له منذ التمرد الذي نفذته مجموعة فاغنر العسكرية، في حين كشفت كييف عن حصيلة لهجومها المضاد الذي بدأته قبل أسبوعين.



وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها اليوم الاثنين، إن شويغو تفقد مركز القيادة الأمامية لقوات الغرب في ما سمتها منطقة العملية الخاصة بأوكرانيا، من دون أن تحدد متى تمت الزيارة.



وأضافت الوزارة أن وزير الدفاع بعد اطلاعه على تقرير قائد المجموعة العقيد يفغيني نيكيفوروف حول الوضع الحالي وطبيعة تحركات القوات الأوكرانية وأداء المهام القتالية من قبل القوات الروسية بشكل رئيسي، كلف المجموعة وقيادتها بمواصلة الاستطلاع النشط بهدف الكشف عن الخطط الأوكرانية والحؤول دون تنفيذها.



وتابعت أنه أشار إلى الكفاءة العالية في تحديد وتدمير المعدات العسكرية وتجمعات القوات الأوكرانية في المناطق التكتيكية الواقعة ضمن إطار عمل قوات الغرب، ونقل عنه البيان قوله إنه يولي اهتماما خاصا بتنظيم الدعم الشامل للقوات المشاركة في "العملية العسكرية الخاصة" وتهيئة الظروف لنشر الأفراد بشكل آمن.



وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، فإن مدونين عسكريين روسا قالوا إن المقطع المصور الذي يظهر زيارة شويغو لمناطق العمليات بأوكرانيا التقط قبل تمرد قوات فاغنر.



ولم يظهر الوزير الروسي خلال التمرد القصير الذي قامت به قوات فاغنر بقيادة يفغيني بريغوجين الذي كان يعد مقربا من الرئيس فلاديمير بوتين.

بعد شكوك بشأن مستقبله عقب تمرد #مجموعة_فاغنر العسكرية، ظهر وزير الدفاع الروسي سيرغي #شويغو الاثنين خلال زيارة ميدانية لقوات بلاده المشاركة في الحرب بأوكرانيا، وفق ما نقلته وسائل إعلام روسية عن وزارة الدفاع. pic.twitter.com/gnAbNEW08v — فرانس 24 / FRANCE 24 (@France24_ar) June 26, 2023 Advertisement