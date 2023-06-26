أول ظهور علنيّ لشويغو منذ تمرد فاغنر (فيديو)

بعد شكوك بشأن مستقبله عقب تمرد #مجموعة_فاغنر العسكرية، ظهر وزير الدفاع الروسي سيرغي #شويغو الاثنين خلال زيارة ميدانية لقوات بلاده المشاركة في الحرب بأوكرانيا، وفق ما نقلته وسائل إعلام روسية عن وزارة الدفاع. pic.twitter.com/gnAbNEW08v
— فرانس 24 / FRANCE 24 (@France24_ar) June 26, 2023
بعد شكوك بشأن مستقبله عقب تمرد #مجموعة_فاغنر العسكرية، ظهر وزير الدفاع الروسي سيرغي #شويغو الاثنين خلال زيارة ميدانية لقوات بلاده المشاركة في الحرب بأوكرانيا، وفق ما نقلته وسائل إعلام روسية عن وزارة الدفاع. pic.twitter.com/gnAbNEW08v