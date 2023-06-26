"كانت مدينة والآن لم تعد موجودة".. لقطات جوية تظهر حجم الدمار في "باخموت" الأوكرانية!

نشرت وسائل إعلام أوكرانية وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا من باخموت تظهر ما حل بالمدينة من دمار.

وذكرت: "باخموت كانت مدينة. والآن لم تعد موجودة بفعل المعارك الدائرة فيها".

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وفي وقت سابق، تحدث الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي عن المدينة قائلا: "المدينة تدمرت بالكامل تقريبا. لا يوجد أي مباني مازالت قائمة"، مضيفا أنها "مأساة". وفي وقت سابق، تحدث الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي عن المدينة قائلا: "المدينة تدمرت بالكامل تقريبا. لا يوجد أي مباني مازالت قائمة"، مضيفا أنها "مأساة".

خسارة باخموت شكلت حدثا رمزيا كبيرا للأوكرانيين الذين صمدوا هناك لأشهر متجاهلين النصائح الأميركية خلف الكواليس بتركيز ثقلهم في أماكن أخرى نظرا لأن المدينة لا تشكل أهمية استراتيجية للحرب بشكل شامل.





لكن مساء السبت، أعلنت موسكو أنّ قوات كييف تستعدّ لشنّ هجوم قرب مدينة باخموت في شرق أوكرانيا "مستغلّة" في ذلك الفوضى الناجمة عن دعوة قائد فاغنر يفغيني بريغوجين إلى انتفاضة ضدّ القيادة العسكرية الروسية.