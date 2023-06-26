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الجيش السوداني: استهداف مقار الشرطة ليس انتصارا عسكريا

Lebanon 24
26-06-2023 | 09:30
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قال الجيش السوداني، الإثنين، إن سيطرة قوات الدعم السريع على أحد مقار الشرطة "ليس انتصارا عسكريا"، مشددا على أن هذه الخطوة تعد "خالفة واضحة للقانون الدولي وأعراف الحرب".

وقال الجيش السوداني في بيان: "استولت الميليشيا المتمردة أمس (الأحد) على أحد مقرات الشرطة السودانية، بعد مهاجمتها لثلاثة أيام متواصلة، علما أن مرافق الشرطة في جميع أنحاء العالم تعتبر مرافق خدمية لا علاقة لها بالعمليات العسكرية".
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وأضاف: "ما جرى من استهداف لمقار الشرطة ليس انتصارا عسكريا لميليشيا لا تتورع عن ارتكاب جميع أنواع الانتهاكات، بقدر ما هو هزيمة أخلاقية وتعدي سافر على مؤسسات الدولة المعنية بحماية المدنيين، مما يستوجب الإدانة والاستهجان".

وكانت قوات الدعم السريع قد أعلنت، الأحد، "السيطرة بشكل كامل على معسكر لقوات الاحتياطي المركزي التابعة للشرطة جنوبي الخرطوم"، ونشرت لقطات لمقاتليها داخل المنشأة وكان بعضهم يخرج صناديق ذخيرة من أحد المستودعات.

وذكرت في وقت لاحق أنها صادرت 160 عربة كاملة التسليح، و75 ناقلة جنود مدرعة، و27 دبابة.


من جانبه، شدد المتحدث باسم العملية السياسية في السودان، خالد يوسف، على ضرورة اعتماد حل سلمي لإنهاء المعارك الدائرة في بلاده، داعيا "القوى المدنية إلى طرح حلول وعدن تأجيج نيران الحرب".

وقال في بيان: "قلناها قبل اندلاع الحرب، وكررناها عند اندلاع شرارتها الأولى. هذه حرب لا منتصر فيها ومآلاتها واضحة للعيان، وهي إمكانية تحولها لحرب ذات طبيعة إثنية وقبلية (الجنينة وكتم وطويلة وزالنجي)، واحتمالية أن تقوي نزعات تفتيت كيان وحدة الدولة (غرب دارفور وجنوب كردفان)".

وحذر يوسف من أن "القادم أسوأ"، ومن احتمال أن تتحول الأحداث إلى "حرب عابرة للحدود تعلو فيها الأجندات الخارجية، ويصبح جميع أهل السودان بلا قدرة على إيقافها، وتصبح السيادة والقرار الوطني أثرا بعد عين". (سكاي نيوز) 

المصدر: سكاي نيوز عربية
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