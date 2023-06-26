مقر فاغنر في سان بطرسبرغ: العمل جار كالمعتاد بعد التمرد

أعلن مقر قيادة "فاغنر" في روسيا الواقع في سان بطرسبرغ أن العمل جار "كالمعتاد"، بعد يومين على تمرّد قصير أطلقه قائد المجموعة يفجيني بريجوجين.



وأشارت "فاغنر" في بيان إلى أنه "على الرغم من الأحداث التي وقعت، المركز مستمر بالعمل كالمعتاد بما يتوافق مع تشريعات روسيا الاتحادية"، في حين لم يتّضح بعد ما إذا كان سيتم تفكيك المجموعة أو دمجها في الجيش أم سيبقى وضعها على ما هو عليه.

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