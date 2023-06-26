قضيتها هزّت العالم.. ماذا تعرف عن "الانبجار" الذي حدث لغواصة "تيتان"؟ (فيديو)

انشغل العالم بالغواصة "تيتان" التي راح ضحيتها 5 من أثرياء العالم، في أعماق الأطلسي خلال رحلة سياحة إلى حطام "تيتانيك".





وطفا إلى السطح مصطلح "انبجار" ربما يكون غير متداول في حياتنا اليومية، مما فجر سيلا من التساؤلات حول هذه العملية.

ومن المعروف أن الانفجار يحدث من الداخل إلى الخارج، لكن "الانبجار" يحدث من الخارج إلى الداخل، وهو عملية تجعل الجسم ينهار على نفسه نتيجة ضغط من الخارج إلى الداخل.



وغالبا ما يتضمن "الانبجار" اختلافا بين الضغط الداخلي والخارجي الذي يكون قويا جدا، بحيث ينهار هيكل الجسم إلى الداخل من تلقاء نفسها، وهذا ما حدث للغواصة "تيتان" التي تحطمت نتيجة للضغط الهيدروستاتيكي للمياه المحيطة بها.