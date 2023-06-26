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عربي-دولي

قضيتها هزّت العالم.. ماذا تعرف عن "الانبجار" الذي حدث لغواصة "تيتان"؟ (فيديو)

Lebanon 24
26-06-2023 | 10:30
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انشغل العالم بالغواصة "تيتان" التي راح ضحيتها 5 من أثرياء العالم، في أعماق الأطلسي خلال رحلة سياحة إلى حطام "تيتانيك".


وطفا إلى السطح مصطلح "انبجار" ربما يكون غير متداول في حياتنا اليومية، مما فجر سيلا من التساؤلات حول هذه العملية.
 
 
ومن المعروف أن الانفجار يحدث من الداخل إلى الخارج، لكن "الانبجار" يحدث من الخارج إلى الداخل، وهو عملية تجعل الجسم ينهار على نفسه نتيجة ضغط من الخارج إلى الداخل.

وغالبا ما يتضمن "الانبجار" اختلافا بين الضغط الداخلي والخارجي الذي يكون قويا جدا، بحيث ينهار هيكل الجسم إلى الداخل من تلقاء نفسها، وهذا ما حدث للغواصة "تيتان" التي تحطمت نتيجة للضغط الهيدروستاتيكي للمياه المحيطة بها.
 
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ونظرا لكون "الانبجار" يحدث بشكل سريع جدا، ربما في غضون أجزاء من الألف من الثانية، فمن المرجح أن ركاب "تيتان" لم تتسنى لهم الفرصة حتى لملاحظة حدوث أي خلل.

الأدلة أشارت إلى أن الأسباب التي قد تكون أدت إلى هذه النهاية الكارثية لـ"تيتان"، هي التركيب الغريب لهيكل الغواصة، فبخلاف المعتاد يتكون جسم الضغط لـ"تيتان" من التيتانيوم وألياف الكربون المركبة، وهما مادتان ذو خصائص مختلفة إلى حد كبير عندما يتعلق الأمر بالغوص العميق. 


ورغم أن غواصة "تيتان" التي تشغلها شركة "أوشن غيت" قامت بالعديد من الرحلات سابقا إلى موقع سفينة "تيتانيك"، على عمق نحو 4 آلاف متر، غير أن التحذيرات والمخاوف من حدوث أمر سيء رافقها منذ إزالة الستار عنها.

لكن كانت ثقة القائمين عليها وخاصة المدير التنفيذي لشركة "أوشن غيت" ريتشارد ستوكتون راش، الذي واجه مصيرا كارثيا في الأعماق صحبة الأربعة ركاب الآخرين، كانوا واثقين زيادة عن اللزوم في "تيتان".


وتم العثور على حطام "تيتان" في المحيط على بعد 500 متر من مقدمة سفينة "تيتانيك" كان لغواصة "تيتان"، وأظهر تحليل الحطام أن الغواصة تعرضت لأضرار كارثية وتوفي جميع ركابها. (روسيا اليوم)
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