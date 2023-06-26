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عربي-دولي

الخارجية الأميركية تكشف موقف طرفي أزمة السودان لوقف القتال

Lebanon 24
26-06-2023 | 11:30
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كشفت المتحدثة الاقليمية باسم الخارجية الأميركية هالة غريط، في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، عن موقف واشنطن من احتدام المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بعد انهيار الهدنة وتعثر الجهود الدبلوماسية في إيجاد مخرج للأزمة الراهنة بين الجانبين.
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وقالت غريط إن الإدارة الأميركية تتابع "ببالغ القلق" الوضع الحالي في السودان، مع استمرار الاشتباكات بين طرفي الصراع.

وشهدت الخرطوم، الأحد، تصاعدا في حدة الاشتباكات والقصف المدفعي والضربات الجوية مع دخول الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أسبوعه الحادي عشر، وهو ما تسبب في نزوح 2.5 مليون شخص وإحداث أزمة إنسانية.

وعلقت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي جهود الوساطة التي كانت تقوم بها مع الرياض، والتي كانت ترمي لتوفير ممرّات آمنة للمساعدات الإنسانية، لعدم التزام طرفي الصراع.

وحددت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، في حديثها لموقع "سكاي نيوز عربية"، موقف بلادها من استئناف المفاوضات بين طرفي الصراع مجددًا، في عدد من النقاط قائلة إنه على الرغم من أن المحادثات في جدة لم تحقق التقدم المطلوب لتحقيق وقف دائم للقتال، إلا أنها ساهمت في وصول المساعدات الإنسانية إلى حوالي 2.5 مليون سوداني ومنحهم قدرًا محدودًا من الراحة.

وأضافت: "مع ذلك، فإن الأطراف المتصارعة لم تظهر الإرادة السياسية اللازمة لتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقات وقف إطلاق النار وشروط إعلان جدة لحماية المدنيين في السودان"، لافتة إلى أن المحادثات في جدة لم تكن عملية سياسية، وسيتطلب الحل الدائم لهذا الصراع المزيد من الجهد والعمل والالتزام من قبل الطرفين المتنازعين.

وقالت غريط: "منذ بدء المحادثات في جدة في 4 مايو، كان هدفنا مزدوجًا: توفير تسهيل طارئ للمحادثات لتحقيق وقف دائم للأعمال العدائية، ولتمكين إيصال المساعدات الإنسانية واستئناف الخدمات الأساسية وتدابير بناء الثقة الأخرى"، مشيرة الى أنه تم ارتكاب انتهاكات خطيرة لوقف إطلاق النار من قبل الجانبين.
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