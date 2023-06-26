الأسد: مساعي الغرب للتشويش على جهود استعادة الاستقرار في سوريا لن تنجح

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بحث الرئيس السوري بشار الأسد مع سيرغي فيرشينين نائب وزير الخارجية الروسي في دمشق، العلاقات بين البلدين ومحاربة الإرهـاب والجهود المشتركة في ملف عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.وأكد الأسد أن كل المساعي الغربية للتشويش على جهود الدولة السورية في استعادة الأمن والاستقرار على كامل أراضيها لن تنجح، وأن هذه الجهود تسير وفق تطلعات السوريين للتعافي والاستقرار، مجددا دعم سوريا للموقف الروسي حيال الوضع في أوكـرانيا ورفضها كل المحاولات الغربية المعادية لموسكو في هذا الإطار.بدوره لفت فيرشنين إلى ضرورة التحرك ضمن مرحلة جديدة في العلاقات الدولية في ظل خوف الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين من فقدان تحكمهم السياسي والاقتصادي على المستوى العالمي.وأشاد فيرشينين بالنجاحات السياسية التي حققتها سوريا مؤخرا على المستوى العربي والدولي وإلى أهمية التنسيق السوري الروسي في المحافل الدولية، وفي الجهود المشتركة لمكافحة الإرهـاب، مؤكدا استمرار دعم بلاده لسوريا في الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها. (روسيا اليوم)