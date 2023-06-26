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عربي-دولي

قائد "فاغنر" يكشف هدف تمرّد قواته.. ما قاله غير عاديّ!

Lebanon 24
26-06-2023 | 11:42
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خرج قائد فاغنر، يفغيني بريغوجين، اليوم، عن صمته بعد تمرّد قواته، برسالة صوتية مدتها 11 دقيقة.

وقال إن "تحركنا لم يكن هدفه الإطاحة بالقيادة الروسية"، مشيرا إلى أن "مسيرتنا أثبتت وجود أخطاء أمنية في روسيا"، وأضاف: "المدن الروسية استقبلتنا بالأعلام وكان السكان سعداء بوجودنا ومسيرتنا أظهرت مدى التنظيم الذي يجب أن يكون عليه الجيش الروسي".
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هذا وكشف بريغوجين أن المسيرة كان هدفها "منع تدمير المجموعة"، وأعرب عن أسفه "لاضطرارنا إسقاط طائرات روسية".

كما شدد على أن "توقفنا عن التحركات جاء لمنع إراقة دماء الجنود الروس"، مطالبا "بمحاسبة المسؤولين عن الأخطاء خلال العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا".

وتابع: "لم نقتل أي جندي روسي خلال زحفنا وسيطرنا على مدينة روستوف بالكامل".
المصدر: العربية نت
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