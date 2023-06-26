درجات حرارة قد تتجاوز الـ44 درجة.. دولة أوروبية تواجه أول موجة حرّ في الصيف

تواجه إسبانيا أول موجة حرّ في الصيف مع درجات حرارة قد تتجاوز 44 درجة محلياً في جنوب البلاد، وفقاً لوكالة الأرصاد الجوية الوطنية.



ومن المتوقع أن ترفع "موجة الحر الأولى في الصيف" والتي بدأت الأحد، درجات الحرارة إلى 39-40 درجة في مناطق مدريد وإكستريمادورا (جنوب غرب) وغرب إسبانيا، وأكثر من 44 درجة في إشبيلية وقرطبة، حسبما حذّر ديل كامبو المتحدث باسم وكالة الأرصاد الجوية.

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كذلك، أشارت وكالة الأرصاد الجوية إلى أنّ درجة الحرارة بلغت الأحد 43.8 درجات في منطقة إل غراندو في مقاطعة ولبة (جنوب شرق).



واعتادت إسبانيا التي تقع على الخط الأمامي في مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري في أوروبا، على درجات الحرارة القصوى خصوصاً في الجنوب، لكنّ موجات الحر تضاعفت وباتت أكثر اشتداداً في السنوات الأخيرة، وفقاً للعلماء.





