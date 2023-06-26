ما هي شروط هنغاريا للموافقة على دعم صندوق السلام الأوروبي؟

أشار وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، إلى أن بلاده وافقت على رفع حجم الأموال المقدمة لصندوق السلام الأوروبي، بشروط.



وقال إن "بودابست وافقت على زيادة صندوق السلام الأوروبي، بشرط أن تستغل الأموال المضافة للميزانية في حل مشاكل الهجرة غير الشرعية، وليس لتزويد أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة".

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وقال إن "بودابست وافقت على زيادة صندوق السلام الأوروبي، بشرط أن تستغل الأموال المضافة للميزانية في حل مشاكل الهجرة غير الشرعية، وليس لتزويد أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة".

وأضاف: "وافقنا على زيادة حجم الأموال المقدمة لصندوق السلام الأوروبي بشرط أن يخصص الجزء الإضافي لدعم دول إفريقيا وغرب البلقان لزيادة الاستقرار وتخفيف ضغط الهجرة، ولكننا لم نوافق على تمويل إمدادات أسلحة جديدة لأوكرانيا من هذه الأموال".

يذكر أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا اليوم في لوكسمبورغ، على زيادة قدرها 3.5 مليار يورو في تمويل صندوق السلام الأوروبي، والذي يمول إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وغيرها.



وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي أنه مع الزيادة الحالية بلغ إجمالي تمويل الصندوق الآن 12 مليار يورو.