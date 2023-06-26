Advertisement

عربي-دولي

ما هي شروط هنغاريا للموافقة على دعم صندوق السلام الأوروبي؟

Lebanon 24
26-06-2023 | 12:30
A-
A+
Doc-P-1081630-638234041406960490.jpg
Doc-P-1081630-638234041406960490.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشار وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، إلى أن بلاده وافقت على رفع حجم الأموال المقدمة لصندوق السلام الأوروبي، بشروط.

وقال إن "بودابست وافقت على زيادة صندوق السلام الأوروبي، بشرط أن تستغل الأموال المضافة للميزانية في حل مشاكل الهجرة غير الشرعية، وليس لتزويد أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة".
Advertisement

 
وأضاف: "وافقنا على زيادة حجم الأموال المقدمة لصندوق السلام الأوروبي بشرط أن يخصص الجزء الإضافي لدعم دول إفريقيا وغرب البلقان لزيادة الاستقرار وتخفيف ضغط الهجرة، ولكننا لم نوافق على تمويل إمدادات أسلحة جديدة لأوكرانيا من هذه الأموال".
 
يذكر أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا اليوم في لوكسمبورغ، على زيادة قدرها 3.5 مليار يورو في تمويل صندوق السلام الأوروبي، والذي يمول إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وغيرها.

وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي أنه مع الزيادة الحالية بلغ إجمالي تمويل الصندوق الآن 12 مليار يورو.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:00 | 2023-06-26
18:30 | 2023-06-26
18:06 | 2023-06-26
17:30 | 2023-06-26
16:58 | 2023-06-26
16:47 | 2023-06-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website