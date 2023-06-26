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عربي-دولي

الدمار هائل.. إعصار قوي يضرب ولاية أميركية (فيديو)

Lebanon 24
26-06-2023 | 13:30
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تسبب إعصار قوي ضرب ولاية إنديانا الأميركية، في مقتل شخص واحد على الأقل وتدمير عشرات المنازل وقطع خطوط الكهرباء، واقتلاع العديد من الأشجار.




وتضرر 75 منزلا وانقطعت خطوط الكهرباء في بعض المناطق. وبقي أكثر من 16 ألف شخص بدون كهرباء في ولاية إنديانا مساء الأحد. وتم تأجيل حوالي ربع الرحلات الجوية بسبب العاصفة في الليلة السابقة في مطار إنديانابوليس الدولي. وعندما هدأ الإعصار، بدأت أطقم الطوارئ في تقييم الأضرار، والبحث عن عالقين تحت الأنقاض.

 
 
وتداول السكان المحليون ووسائل الإعلام لقطات تظهر كيف يجتاح الإعصار كل شيء في طريقه، وينثر شظايا المباني في الهواء.
 
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المصدر: روسيا اليوم
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