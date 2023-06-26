مرشح محتمل جديد بمواجهة السيسي.. من هو؟

أعلن تيار الاستقلال عن قراره بترشيح رئيسه، أحمد الفضالى، رئيس حزب السلام الديمقراطى؛ لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، بحسب ما افادت صحف محلية مصرية، اليوم.

وبهذا، يصبح الفضالي أحدث المنضمين للشخصيات التي أعلنت عزمها خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة المتوقع إجراؤها في ربيع 2024.

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وكان الفضالي قد أعلن في عام 2018 اعتذاره عن عدم خوض انتخابات الرئاسة، مشيرا حينها إلى أن الهيئة البرلمانية لحزبه هي التي دفعته للترشح.



وسبق أن دارت علامات استفهام بشأن الفضالي الذي ظهر فى فيديو خلال ما عرف إعلاميا باسم "موقعة الجمل" إلى جانب معتدين على المتظاهرين في ميدان التحرير عام 2011، خلال الانتفاضة ضد حكم الرئيس الراحل، محمد حسني مبارك.



ولم تتم إدانته فى هذه الواقعة.





وكان رئيس حزب الوفد، أستاذ القانون الدولي، عبد السند يمامة، أعلن عزمه الترشح للانتخابات، مضيفا في تصريحات تلفزيونية أنه سيعلن عن برنامجه الانتخابي فور الانتهاء منه.



ومن نفس الحزب، أعلن عضو الهيئة العليا للحزب، فؤاد بدراوي ترشحه لانتخابات 2024 من دون أن يتبين على الفور جدوى ترشيح حزب واحد لاسمين.



ومن الملاحظ أن معظم من أعلنوا قرار الترشح أعلنوا تأييدهم سابقا للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ومن المدافعين علنا عن معظم سياساته.



وكان النائب المعارض السابق، أحمد طنطاوي، قد أعلن من خارج البلاد، عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.



وعاد طنطاوي، الذي اشتهر بقوله داخل البرلمان عام 2019 "أنا لا أحب الرئيس السيسي"، إلى وطنه في مايو المقبل ولكنه قال وقتها إن عددا من أنصاره تعرّضوا للتوقيف أو "خُطفوا".