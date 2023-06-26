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في حال انتقال "فاغنر" لبيلاروسيا.. "الناتو" مستعد للاستجابة سريعاً

Lebanon 24
26-06-2023 | 15:00
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أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، اليوم، أن الحلف مستعد للاستجابة سريعاً حال انتقال شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة إلى بيلاروسيا، مشيراً في الوقت نفسه إلى عدم وجود ما يؤكد ذلك في الوقت الراهن.
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وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحافي في العاصمة الليتوانية: "من المبكر الجزم في هذا الشأن، الأحداث تتطور بسرعة، نحن بالطبع نتابع عن كثب، ومستعدون للاستجابة سريعاً إذا دعت الضرورة. من ناحية أخرى، يجب أن نفهم أنه شأن داخلي روسي. وحلف الناتو يركز على دعم أوكرانيا، التدخل في هذا الأمر ليس من شأن الناتو، مهمة الناتو هي ألا يسمح لأحد بإخافته".
 
ولم يوضح ستولتنبرغ الخطوات التي قد يتخذها حلف الناتو في حال انتقال مجموعة "فاغنر" إلى بيلاروسيا.
المصدر: العربية نت
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