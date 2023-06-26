Advertisement

عربي-دولي

تمرد "فاغنر".. تحليل استخباراتي يكشف سبب وقف الزحف على موسكو

Lebanon 24
26-06-2023 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1081664-638234130288365814.jpg
Doc-P-1081664-638234130288365814.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أبلغت مصادر أمنية بريطانية صحيفة التليغراف أن أجهزة الاستخبارات الروسية هددت عائلات قادة مجموعة "فاغنر"، قبل إعلان قائد المجموعة، يفغيني بريغوجين، الانسحاب وعدم مواصلة الزحف نحو موسكو، بعد السيطرة على مدينة روستوف الجنوبية.
Advertisement

وأشارت الصحيفة إلى أن المجموعة تتألف من نحو 8 آلاف مقاتل وليس 25 ألفا كما زعمت من قبل، وإنها كانت ستواجه هزيمة محتملة عند أي محاولة للاستيلاء على العاصمة الروسية.

ولفتت إن هذا التحليل يطرح سببا محتملا لإلغاء الزحف نحو موسكو قبل ساعات فقط من الوصول إليها.
وأضافت أن بوتين سيسعى الآن لإدماج مقاتلي المجموعة في الجيش الروسي والتخلص من قادتها السابقين، وفق مصادر التليغراف.
ولا تزال هناك تكهنات بشأن وجود صفقة رسمية، بعد أن أعلن الكرملين مغادرة قائد المجموعة إلى بيلاروس، ووقف الدعوى الجنائية المرفوعة ضده في موسكو، وعدم ملاحقة عناصر المجموعة الذين شاركوا في التمرد المسلح.
 
 
المصدر: الحرة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:00 | 2023-06-26
18:30 | 2023-06-26
18:06 | 2023-06-26
17:30 | 2023-06-26
16:58 | 2023-06-26
16:47 | 2023-06-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website