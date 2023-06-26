تمرد "فاغنر".. تحليل استخباراتي يكشف سبب وقف الزحف على موسكو

أبلغت مصادر أمنية بريطانية صحيفة التليغراف أن أجهزة الاستخبارات الروسية هددت عائلات قادة مجموعة "فاغنر"، قبل إعلان قائد المجموعة، يفغيني بريغوجين، الانسحاب وعدم مواصلة الزحف نحو موسكو، بعد السيطرة على مدينة روستوف الجنوبية.

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وأشارت الصحيفة إلى أن المجموعة تتألف من نحو 8 آلاف مقاتل وليس 25 ألفا كما زعمت من قبل، وإنها كانت ستواجه هزيمة محتملة عند أي محاولة للاستيلاء على العاصمة الروسية.



ولفتت إن هذا التحليل يطرح سببا محتملا لإلغاء الزحف نحو موسكو قبل ساعات فقط من الوصول إليها.

وأضافت أن بوتين سيسعى الآن لإدماج مقاتلي المجموعة في الجيش الروسي والتخلص من قادتها السابقين، وفق مصادر التليغراف.

ولا تزال هناك تكهنات بشأن وجود صفقة رسمية، بعد أن أعلن الكرملين مغادرة قائد المجموعة إلى بيلاروس، ووقف الدعوى الجنائية المرفوعة ضده في موسكو، وعدم ملاحقة عناصر المجموعة الذين شاركوا في التمرد المسلح.