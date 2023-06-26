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عربي-دولي

رصدت أهداف جوية.. روسيا تعترض طائرات بريطانية في أجوائها وتوثّق الواقعة

Lebanon 24
26-06-2023 | 16:00
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أنه تم "رصد 3 أهداف جوية تقترب من حدود البلاد"، وذلك فوق البحر الأسود، لافتة إلى طائرتين روسيتين مقاتلين اعترضتا طائرة استطلاع ومقاتلتين بريطانيتين فوق المياه، ونشرت مقطع فيديو يوثق الواقعة.
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وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "وسائل سيطرة الأجواء الروسية على مياه البحر الأسود، رصدت 3 أهداف جوية تقترب من حدود دولة الاتحاد الروسي. لتحديد الأهداف الجوية ومنع انتهاك حدود الدولة.. تم رفع زوج من مقاتلات Su-27 من قوات الدفاع الجوي في الجو".
 
وأضافت أن "أطقم المقاتلات الروسية حددت الأهداف الجوية على أنها طائرة استخبارات إلكترونية، وطائرة حرب إلكترونية من طراز RC-135، ومقاتلتان من طائرات سلاح الجو الملكي (تايفون) متعددة المهام".


وأشارت إلى أنه "مع اقتراب المقاتلات الروسية، انعطفت الطائرات العسكرية الأجنبية من على حدود الدولة"، وأن "الطائرات الروسية عادت بسلام إلى قاعدتها الجوية".

كما شددت وزارة الدفاع الروسية على أنه "لا يُسمح بانتهاك حدود دولة الاتحاد الروسي". واستطردت: "تم تحليق المقاتلات الروسية بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة، دون عبور الطرق الجوية والاقتراب الخطير من طائرات دولة أجنبية".



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