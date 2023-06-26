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عربي-دولي

بوتين يتلقى اتصالاً من رئيس دولة عربيّة.. وهذا ما تبلغه من الأخير

Lebanon 24
26-06-2023 | 16:58
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أفادت الرئاسة الروسية، اليوم الإثنين، بأنّ رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، أجرى اتصالاً بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأعلن عن دعمه الكامل لتحركات القيادة الروسية في 24 حزيران عقب التمرد المسلح الذي نفذته جماعة "فاغنر" العسكرية الخاصة.
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وأكد الكرملين أنه خلال المحادثة الهاتفية، تمت أيضاً "مناقشة بعض قضايا الساعة، وزيادة تطوير التعاون بين البلدين، مع الأخذ بعين الاعتبار نتائج المفاوضات في 16 حزيران بمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي".

كذلك، هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، وجميع الشعب الإماراتي بعيد الأضحى المبارك.
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