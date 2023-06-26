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عربي-دولي
خلال العيد.. حميدتي يعلن عن هدنة في السودان من طرف واحد
Lebanon 24
26-06-2023
|
16:47
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أعلن قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو عن هدنة من جانب واحد ليومي عرفة وأول أيام عيد الأضحى، مؤكداً إحتفاظ قواته بحق الدفاع عن نفسها وصدّ أي هجمات تتعرض لها.
واستنكر قائد قوات الدعم السريع في السودان كل الانتهاكات التي تمارس ضد المدنيين، بما فيها التي يثبت قيام عناصر الدعم السريع بها، معلناً محاكمة الدعم السريع لعدد من الافراد الذين ارتكبوا انتهاكات ضد المواطنين.
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وميدانيا، أكد الجيش السوداني الاثنين أن قوات الدعم السريع استولت على مقر رئاسة قوات الاحتياطي المركزي التابعة للشرطة السودانية في الخرطوم، فيما وردت أنباء عن انتشار القتال لأول مرة إلى ولاية النيل الأزرق بالقرب من إثيوبيا.
وكانت قوات الدعم السريع قالت إنها استولت على عشرات المركبات المصفحة والشاحنات بعد الاستيلاء على القاعدة الرئيسية لقوات الاحتياطي المركزي الأحد، مما عزز موقعها في جنوب الخرطوم حيث يوجد عدد من المقرات العسكرية المهمة.
واعتمد الجيش على قوات الاحتياطي المركزي في القتال البري في الخرطوم حيث واجه صعوبات في التصدي لوحدات الدعم السريع المتنقلة التي انتشرت بسرعة في أنحاء المدينة بمجرد اندلاع القتال في 15 نيسان.
وقال الجيش في بيان إن قاعدة قوات الاحتياطي المركزي تم الاستيلاء عليها بعد 3 أيام من القتال، متهماً قوات الدعم السريع بمهاجمة "مؤسسات الدولة".
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