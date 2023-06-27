هل توقفت موسكو عن ملاحقة المتمردين؟

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على الرغم من وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم السبت الماضي محاولة قائد فاغنر، يفغيني بريغوجين التمرد على الجيش الروسي، بالخيانة والطعنة في الظهر، متوعداً بعقاب صام، أسقطت السلطات القضائية كافة الملاحقات في حق مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة.فقد أعلن جهاز الأمن الاتحادي الروسي اليوم الثلاثاء أنه أسقط التهم الجنائية المتعلقة بالتمرد المسلح، وفق ما نقلت وكالة انترفاكس الروسية.جاء ذلك، بالتزامن مع استعداد عناصر تلك المجموعة لتسليم عتادها إلى الجيش الروسي.إذ أعلنت وزارة الدفاع في بيان اليوم أن "فاغنر" تستعد لتسليم المعدات العسكرية الثقيلة إلى القوات الروسية.(العربية)