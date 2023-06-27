عديدة ومهمة.. إكتشفوا الوظائف الأكثر طلباً حول العالم!

على الرغم من أن العديد من البلدان تواجه فترات ركود، إلا أن أسواق العمل في جميع أنحاء العالم تواصل تسجيل مستويات عالية من العمالة.



ويرصد عدد من مواقع التوظيف، أبرزها "لينكد إن"، وكذا موقع "فاكتوريال" البرتغالي المتخصص في مراقبة أسواق العمل، القطاعات الرئيسية التي تطلب موظفين حول العالم، بما في ذلك الوظائف الأكثر طلبا هذا العام. وإليك أبرزها:

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التكنولوجيا ويرصد عدد من مواقع التوظيف، أبرزها "لينكد إن"، وكذا موقع "فاكتوريال" البرتغالي المتخصص في مراقبة أسواق العمل، القطاعات الرئيسية التي تطلب موظفين حول العالم، بما في ذلك الوظائف الأكثر طلبا هذا العام. وإليك أبرزها:

وأدى الوباء إلى تسريع التحول الرقمي، وبينما كان هذا التحول يمثل أولوية للعديد من الشركات قبل الوباء، فقد أصبح ضرورة بين عشية وضحاها تقريباً. وعملياً، خلقت هذه الحقيقة طلباً مستمراً على المهارات التكنولوجية على جميع المستويات.



وقال أليستير كوكس، الرئيس التنفيذي لموقع "فاكتوريال": "بغض النظر عن التنظيم، نحتاج جميعاً إلى المعرفة والحلول الرقمية لتحسين أعمالنا. محللو البيانات ضروريون لتقديم هذه الإجابات، وبالتالي فإن الطلب عليهم كبير".



وأضاف كوكس أنه "بالإضافة إلى المهارات التكنولوجية، مع استمرار الناس في الاعتماد على الأنظمة في العديد من جوانب حياتهم وأعمالهم، هناك حاجة متزايدة لحماية أنفسنا، مما أدى إلى زيادة الطلب على المتخصصين في الأمن السيبراني".



الرعاية الصحية

شهد الطلب على خدمة المرضى زيادة بمعدل 2.2 ضعف في الربع الأول من عام 2023 مقارنة بالربع الرابع من عام 2022 بحسب "لينكد إن"، والطلب على هذه الوظيفة يعد الأسرع نموًا في الربع الأول من العام.



كذلك، شهدت أدوار الرعاية الصحية الأخرى في الخطوط الأمامية، مثل التمريض، زيادة كبيرة في الطلب، خلال نفس الفترة الزمنية.

ويمكن أن يُعزى ذلك إلى الضغط المستمر الذي يواجه صناعة الرعاية الصحية، بما في ذلك "تدهور الصحة النفسية والإرهاق بسبب الأزمات الاقتصادية، كذلك زيادة الحاجة إلى خدمات الرعاية الصحية المنزلية، حيث يتعامل عدد من الاقتصادات الكبرى مع زيادة شيخوخة السكان".



المحاسبة والمالية

العديد من المنظمات تتوقع ارتفاع الرواتب بسبب التضخم وخطط التوظيف المتجددة في المستقبل، مما يعني أن المدير المالي والمحللين الماليين الذين يمكنهم تقديم هذه المعلومات هم من بين الأدوار الأكثر طلباً.

وأدّت الظروف الاقتصادية الصعبة إلى أن يصبح خفض التكلفة والتخطيط المالي وأمن الأعمال من أولويات المؤسسات، مما أدى إلى زيادة شعبية المراقبين الماليين.



ولفت كوكس إلى أن "كل عمل يحتاج إلى فريق مالي قوي. بالإضافة إلى ضمان توازن الحسابات، حيث يجب على المتخصصين الماليين المساهمة في تحديد الاتجاهات ومعرفة أين تكمن أوجه القصور أو فرص النمو. يعتبر الفريق المالي القوي أكثر تأثيراً من أي وقت مضى، وإذا أصبح العالم أكثر صرامة، فستحتاج المؤسسات إلى هذه المهارات للاستمرار في الأوضاع المضطربة".



الهندسة

لتلبية الأهداف المناخية التي وافقت عليها الحكومات في جميع أنحاء العالم، هناك حاجة إلى مزيد من المهندسين في الاقتصاد الأخضر.

ويُعد المهندسون عنصراً أساسياً في تصميم كل ما هو مطلوب لكوكب أكثر استدامة، مما يؤدي إلى أدوار ذات رواتب أعلى من أي وقت مضى.



وفعلياً، فإن الوظائف في المجال الهندسي هي من أكثر الوظائف المرغوبة في عام 2023، ويؤكد رئيس فاكتوريال أن "كل ما نلمسه، المنزل الذي نعيش فيه، المكتب الذي نعمل فيه، وسائل النقل التي نستخدمها والطاقة التي نستهلكها، تم تصميمها وتطويرها وبناؤها بواسطة مهندس".



خبراء التنمية

تُعتبر القضايا البيئية والاجتماعية وقضايا الحوكمة أولوية متزايدة الأهمية للمنظمات في جميع أنحاء العالم، وأصبح المستثمرون والعملاء أكثر وعياً من أي وقت مضى بأهميتها.



وقال كوكس إنه "نظراً لأهمية التنمية، فإن الطلب على المواهب يفوق العرض بالفعل، ولا ينبغي أن يهتم المحترفون الذين يبحثون عن وظيفة في التنمية بنقص خبرتهم، حيث إن المهارات قابلة للتطور سريعاً في هذا المجال.



الباحثون

هناك وظائف في جميع أنحاء صناعة الأبحاث في العالم، في القطاعين العام والخاص، ويعتقد كوكس أنه سيكون هناك المزيد من الفرص في السنوات القادمة، مما يجعل القطاع مكاناً جيداً لبناء حياة مهنية واعدة.



وارتفع متوسط الأجور في العديد من القطاعات البحثية، مع استمرار الطلب على الباحثين في شتى المجالات.



الموارد البشرية

يُدرج اختصاصيو الموارد البشرية في المستقبل في قائمة الوظائف الأكثر طلباً، حيث إنهم "الضامنون" لنمو الشركات. إذا فهمنا أن رأس المال الرئيسي للشركة هو موظفوها، فيجب أن يكون مدير الموارد البشرية قادراً على تكييف عملياته مع البيئة الرقمية، وأن يكون مرنًا وقادرًا على اختيار أفضل المواهب والاحتفاظ بها للمساعدة في تحقيق أهداف المؤسسات. (العربي الجديد)