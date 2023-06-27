في الـ2023.. إليكم البلدان التي يُفضل الشباب العربي العيش فيها

أظهر استطلاع للرأي أن الشباب العربي يرون أن الإمارات هي "البلد المفضل" للعيش بالنسبة لهم في العام 2023.



ووفق نتائج الاستطلاع الذي أجرته شركة "أصداء بي سي دبليو"، ومقرها الإمارات، فإن الاستطلاع الـ15 لرأي الشباب العربي أسفرت نتائجه عن استمرار الإمارات للعام الـ12 توالياً كـ"بلد مفضل للإقامة والعمل".

Advertisement ووفق نتائج الاستطلاع الذي أجرته شركة "أصداء بي سي دبليو"، ومقرها الإمارات، فإن الاستطلاع الـ15 لرأي الشباب العربي أسفرت نتائجه عن استمرار الإمارات للعام الـ12 توالياً كـ"بلد مفضل للإقامة والعمل".

وإلى جانب الإمارات انضمت دولتان خليجيتان لأول مرة منذ العام 2014 هما السعودية وقطر. وإلى جانب الإمارات انضمت دولتان خليجيتان لأول مرة منذ العام 2014 هما السعودية وقطر.



وفي ما يلي قائمة بالبلدان التي يُفضل الشباب العربي العيش فيها في الـ2023:



1- الإمارات



2- الولايات المتحدة



3- كندا



4- قطر



5- السعودية



6- المملكة المتحدة



وبحسب الإستطلاع الذي أجري، فإن هناك عوامل عديدة لإختيار الشباب العربي لتلك الدول ومنها: البيئة الآمنة، الإقتصاد المتنامي، القيادة الحكيمة، البيئة النظيفة، سهولة بدء الأعمال.