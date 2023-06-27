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عربي-دولي

في الـ2023.. إليكم البلدان التي يُفضل الشباب العربي العيش فيها

Lebanon 24
27-06-2023 | 14:00
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أظهر استطلاع للرأي أن الشباب العربي يرون أن الإمارات هي "البلد المفضل" للعيش بالنسبة لهم في العام 2023.

ووفق نتائج الاستطلاع الذي أجرته شركة "أصداء بي سي دبليو"، ومقرها الإمارات، فإن الاستطلاع الـ15 لرأي الشباب العربي أسفرت نتائجه عن استمرار الإمارات للعام الـ12 توالياً كـ"بلد مفضل للإقامة والعمل".
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وإلى جانب الإمارات انضمت دولتان خليجيتان لأول مرة منذ العام 2014 هما السعودية وقطر. 

وفي ما يلي قائمة بالبلدان التي يُفضل الشباب العربي العيش فيها في الـ2023:

1- الإمارات 

2- الولايات المتحدة

3- كندا

4- قطر

5- السعودية

6- المملكة المتحدة

وبحسب الإستطلاع الذي أجري، فإن هناك عوامل عديدة لإختيار الشباب العربي لتلك الدول ومنها: البيئة الآمنة، الإقتصاد المتنامي، القيادة الحكيمة، البيئة النظيفة، سهولة بدء الأعمال.

يُشار إلى أن الإستطلاع ارتكز على 3600 مقابلة شخصية مع شبان عرب أعمارهم بين 18 و 24 عاماً، وقد جرى في 53 مدينة ضمن 18 دولة عربية بينها جنوب السودان للأمرة الأولى، وذلك خلال الفترة الممتدة من 27 آذار ولغاية 12 نيسان 2023. (الخليج أونلاين)
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