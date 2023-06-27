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عربي-دولي

الاتحاد الأوروبي سيوقع اتفاقاً مع تونس.. بأيّ شأن؟

Lebanon 24
27-06-2023 | 05:36
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أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن أوروبا قررت التدخل مباشرة لدعم تونس بشكل مستقل عن صندوق النقد الدولي لتعزيز الاستقرار هناك.

وتوقع تاياني في تصريحات إذاعية نقلتها وكالة "آكي" الإيطالية صباح الثلاثاء، التوقيع على حزمة المساعدات الأوروبية لتونس، الثلاثاء على الأرجح أو خلال الأيام القليلة المقبلة.
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