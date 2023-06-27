الاتحاد الأوروبي سيوقع اتفاقاً مع تونس.. بأيّ شأن؟

أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن أوروبا قررت التدخل مباشرة لدعم تونس بشكل مستقل عن صندوق النقد الدولي لتعزيز الاستقرار هناك.



وتوقع تاياني في تصريحات إذاعية نقلتها وكالة "آكي" الإيطالية صباح الثلاثاء، التوقيع على حزمة المساعدات الأوروبية لتونس، الثلاثاء على الأرجح أو خلال الأيام القليلة المقبلة.

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