25
o
بيروت
25
o
طرابلس
24
o
صور
24
o
جبيل
25
o
صيدا
24
o
جونية
16
o
النبطية
19
o
زحلة
20
o
بعلبك
25
o
بشري
24
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الأزهر يحسم الجدل حول التضحية بالديوك بدلا من العجول
Lebanon 24
27-06-2023
|
06:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
حسم الأزهر الجدل المثار حول أن الأضحية لا تقتصر على الأنعام، بل يستطيع المسلم أن يضحي بكل ما هو مذبوح، مثل الدجاجة أو الديك أو أي طير.
وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه لا تجزّأ الأضحية إلا من بهيمة الأنعام، ولا يجزأ الاشتراك في أقل من سُبْع بقرة أو ناقة، مضيفا: وتجزئ الشَّاة من الضَّأن أو المَعْز عن الشخص الواحد وأهل بيته مهما كثروا، واشتراك أكثر من واحد في ثَمَن أضحية من الضَّأن أو المَعْز لا يعدّ اشتراكًا في أضحية، وأَمْرُ غير القادر بالتضحية بما لا يُجزئ تعسيرٌ وتكليفٌ بما لم يكلِّفه الشرع به، وقد ضحَّى سيدنا رسول الله ﷺ عن غير القادرين على الأضحية من أمته.
Advertisement
وكتب الأزهر للفتوى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: وبعد؛ فمن شروط الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي: الإبل والبقر والغنم بسائر أنواعها، وتشمل الجاموس والمعز، ولا يُجزئ غيرها من الحيتان والطيور وسائر الحيوانات؛ لقول الله سبحانه وتعالى: {وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۗ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا ۗ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ}، الحج: 34.
واستطرد: فعن عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قالَ: سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ: كَيْفَ كَانَتِ الضَّحَايَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ؟ فَقَالَ: «كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ حَتَّى تَبَاهَى النَّاسُ، فَصَارَتْ كَمَا تَرَى». [أخرجه الترمذي].
وأشار إلى أنه لا وجهَ مَقَاصِدِيَّ معتبرٌ لدفع فقير للتضحية بما تيسر عنده من الطيور أو نحوها مما لا يُجزئ، مع كون الأضحية غير واجبة عليه؛ بل في ذلك تكليفٌ بما لم يُكلِّفه الشرع به، ومشقّةٌ وتعسيرٌ، وإلزامٌ بما استقر رُجُوحُ القولِ فيه: إنه من السنة المؤكدة على المستطيع.
وأوضح الأزهر للفتوى: ويجوز الاشتراك في الأُضْحِية إذا كانت من الإبل، أو البقر والجاموس فقط، وتجزئُ البقرة أو الناقة عن سبعة أشخاص ومن يعولونهم، وهو قول جمهور الفقهاء، ولا يجزئ الاشتراك في أقل من السُّبْع عن الواحد ومن يعول من أهل بيته؛ لما روي عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: «نَحَرْنَا بِالْحُدَيْبِيَةِ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ». [أخرجه ابن ماجه]، مضيفا: وتجزئ الشَّاة من الضَّأن أو المعز في الأضحية عن الشَّخص الواحد وعن أهل بيته مهما كثروا، إذا كانت مملوكة له، وضحى بها، من باب التَّشريك في الثَّواب، غير أنها لا تجزئ في أضحية أكثر من شخص إذا اشتركوا في ثَمَن شرائها. (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بملابس السباحة.. الممثلة السورية الشهيرة تظهر كالرياضيات المُحترفات شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
Lebanon 24
بملابس السباحة.. الممثلة السورية الشهيرة تظهر كالرياضيات المُحترفات شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
03:26 | 2023-06-27
27/06/2023 03:26:05
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة عاجلة عن سحوبات "الدولار".. إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
معلومة عاجلة عن سحوبات "الدولار".. إليكم هذا الخبر
11:58 | 2023-06-27
27/06/2023 11:58:16
Lebanon 24
Lebanon 24
لؤي علامة متعب وممد على الأرض ماذا حصل معه؟ (فيديو)
Lebanon 24
لؤي علامة متعب وممد على الأرض ماذا حصل معه؟ (فيديو)
04:35 | 2023-06-27
27/06/2023 04:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر للفنان "أبو سليم" بعد رحيل صديقه الممثل "أسعد".. ماذا قال عنه؟
Lebanon 24
فيديو مؤثر للفنان "أبو سليم" بعد رحيل صديقه الممثل "أسعد".. ماذا قال عنه؟
13:31 | 2023-06-27
27/06/2023 01:31:30
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة أحد عمالقة الفنّ في لبنان... وداعاً "أسعد"
Lebanon 24
وفاة أحد عمالقة الفنّ في لبنان... وداعاً "أسعد"
08:27 | 2023-06-27
27/06/2023 08:27:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
20:00 | 2023-06-27
ستولتنبرغ: "الناتو" جاهز للدفاع عن نفسه
18:30 | 2023-06-27
الحجّاج وصلوا إلى منى لرمي جمرة العقبة الكبرى
16:58 | 2023-06-27
ترامب يُحذر: نحنُ قريبون جداً من "حرب عالميّة ثالثة"
16:13 | 2023-06-27
بين واشنطن وموسكو.. خطوة لافتة ستحصل "رغم الحظر"
16:00 | 2023-06-27
حقائق وأرقام عن الجولان والقنيطرة.. تقريرٌ يسرد وقائع مثيرة عنهما
15:57 | 2023-06-27
قائد الجيش السوداني يعلن وقف إطلاق النار أول أيام عيد الأضحى
فيديو
سائق حافلة يشن هجومًا بالفأس على زميله ويثير هلع المارة.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
سائق حافلة يشن هجومًا بالفأس على زميله ويثير هلع المارة.. شاهدوا الفيديو
02:00 | 2023-06-26
28/06/2023 04:03:12
Lebanon 24
Lebanon 24
خلاف على أرض بأستراليا يُفجر خلافا.. وكاميرا ترصد دبلوماسياً روسياً (فيديو)
Lebanon 24
خلاف على أرض بأستراليا يُفجر خلافا.. وكاميرا ترصد دبلوماسياً روسياً (فيديو)
03:00 | 2023-06-23
28/06/2023 04:03:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتصال ينقطع مع ملياردير شهير على عمق 3800 متر.. ماذا حصل معه؟ (فيديو)
Lebanon 24
الاتصال ينقطع مع ملياردير شهير على عمق 3800 متر.. ماذا حصل معه؟ (فيديو)
00:01 | 2023-06-20
28/06/2023 04:03:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact