"فاغنر" تسلم عتادها الثقيل للجيش الروسي.. وموسكو تغلق ملف "التمرّد"

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وأوضحت أنه تبين للأمن الفيدرالي والمخابرات الروسية، توقف المشاركين في التمرد، عن الأعمال التي تهدف بصورة مباشرة إلى ارتكاب جرائم.من جانبها، نقلت وكالة نوفوستي الروسية، عن وزارة الدفاع قولها إن الاستعدادات جارية لنقل معدات عسكرية ثقيلة من مجموعة فاغنر، إلى الوحدات النشطة في القوات المسلحة الروسية.كذلك، تحدثت الوكالة عن اتفاق على تسليم "فاغنر" عتادها الثقيل للجيش الروسي.وفي السياق ذاته، أقلعت طائرة من طراز إمباير ليغاسي 600 المسجلة في روسيا، والمرتبطة ببريغوجين رئيس مجموعة فاغنر إلى روسيا البيضاء قادمة من روسيا اليوم الثلاثاء.وأظهر موقع "فلايت رادار 24" أن الطائرة التجارية سافرت إلى روسيا البيضاء في وقت مبكر اليوم الثلاثاء.وتتطابق رموز تعريف الطائرة مع تلك الخاصة، بالطائرة التي تربطها الولايات المتحدة بشركة أوتولكس ترانسبورت، التي يربطها مكتب وزارة الخزانة الأميركية لمراقبة الأصول الأجنبية ببريغوجين ضمن قائمة العقوبات.ومن المفترض أن ينتقل بريغوجين إلى روسيا البيضاء، بموجب اتفاق توسط فيه رئيسها ألكسندر لوكاشينكو، السبت، لوقف تمرد مقاتلي مجموعة فاغنر.وكانت قوات فاغنر، سيطرت على مدينة روستوف غرب روسيا، بعد يوم من هجوم عنيف من قبل قائدها بريغوجين، على وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، واتهامه بقتل عناصره بقصف مدفعي.وسيطرت القوات على مقر وزارة الدفاع في المدينة، واحتجزت قيادات عسكرية، وقامت بإسقاط مروحيتين للجيش الروسي، هاجمتا المنطقة.