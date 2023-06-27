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عربي-دولي

بوتين للجيش الروسي: لقد أوقفتم الحرب الأهليّة

Lebanon 24
27-06-2023 | 06:57
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في خطاب موجه إلى الجيش وضباط إنفاذ القانون الذين ساعدوا في وقف التمرد المسلح، "لقد أوقفتم الحرب الأهلية بالفعل وتصرفتم بوضوح وانسجام ".

وقال بوتين خلال الاجتماع: "المدافعون الحقيقيون في الأوقات الصعبة وقفوا في طريق الاضطرابات التي ستكون النتيجة فوضى".
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وأضاف: "لم يكن علينا إخراج الوحدات القتالية من منطقتنا أثناء محاولة التمرد. الطيارون القتلى أدوا واجبهم بشرف في 24 يونيو".

وأشار إلى أن "العمل السريع والدقيق لقوات الأمن أثناء التمرد جعل من الممكن منع وقوع إصابات في صفوف المدنيين". (سكاي نيوز)
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