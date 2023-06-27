ماذا طلبت "الصحة" السعودية من الحجاج؟

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طالب المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي، ضيوف الرحمن أثناء أداء مناسك الحج، بالالتزام بالإجراءات الوقائية من ضربات الشمس باستخدام المظلات وتناول السوائل وتجنب الإجهاد بأخذ راحة بين الحين والآخر، كاشفاً عن استقبال عدة حالات لحجاج تعرضوا للإجهاد الحراري أو الصدمة الحرارية.وقال: "هناك تنبيهات من الأرصاد الجوية وتحذيرات صحية تتعلق بارتفاع درجة الحرارة، ما يؤدي إلى الإصابة بالصدمات الحرارية"، مبيناً أن الحذر والوقاية منها أمر عالي الأهمية.وتابع: "الحجاج في مشعر عرفة مع ظروف عوامل طقس تزيد من فرصة إصابتهم بالإجهاد الحراري بسبب الحركة والحر".كما قال: "إضافة إلى ارتفاع درجة الحرارة هناك الأشعة المنبعثة من الشمس وتسجل مستويات عالية وشديدة تصل إلى 12 بينما المستوى الطبيعي يبلغ 3 بحسب منظمة الصحة العالمية".كذلك أضاف أنّ "مستوى الأشعة المنبعثة عن الشمس يبلغ أربعة أضعاف المعدلات الطبيعية، وبالتالي يجب استخدام المظلات وتناول الكثير من السوائل وأخذ الراحة بين الحين والآخر". (العربية)