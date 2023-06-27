قضية فساد نتنياهو.. رجل أعمال معروف يؤكد أنه أهداه مجموهرات وما علاقة ابنته سارة؟

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أكد رجل الأعمال اليهودي ارنون ميلتشين خلال إدلائه بشهادته في قضية فساد تلاحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه قدم للأخير هدايا، بينها الشامبانيا والمجوهرات لزوجته.وأضاف: "لم أكن أعتقد أنه شيء من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق"، لافتا إلى أن نتنياهو كذب عليه عندما قال له أنه أخذ رأي قانوني من المستشارة القضائية للحكومة وأنها وافقت على أن يستلم منه هدايا لكن اكتشف أن "نتنياهو كاذب".وقال ميلتشين إن سارة نتنياهو وبنيامين نتنياهو طلبا منه "المساعدة في صفقة مع صحيفتي يديعوت أحرونوت ويسرائيل هيوم من أجل الحصول على تغطية إعلامية إيجابية عنهما".وحضرت الجلسة سارة نتنياهو، وحسب الإعلام الإسرائيلي فإنها كانت ترمق ميلتشين "بنظرات غير مريحة" خلال تقديمه شهادته، وقد طلبت منها النيابة أن تتوقف عن النظر إليه. (روسيا اليوم)