التشيك.. تفكيك شبكة دولية هربت ألف مهاجر إلى أوروبا

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أعلنت شرطة جمهورية التشيك اليوم الثلاثاء تفكيك شبكة دولية نشطت في تهريب المهاجرين من تركيا إلى أوروبا.وقالت الشرطة إن 14 مشتبها بهم، 13 أجنبيا لم تحدد جنسياتهم ومواطن تشيكى، اعتقلوا في مداهمات في أنحاء البلاد مؤخرا، ويزعم أنهم نظموا عمليات تهريب ما لا يقل عن 1000 مهاجر غير شرعي منذ عام 2021، محققين مكاسب لا تقل عن مليون يورو (1.1 مليون دولار).ويواجه المهربون ما يصل إلى 16 عاما في السجن في حال محاكمتهم وإدانتهم.وذكر مسؤولون أن المهاجرين يستخدمون البلاد كطريق عبور في طريقهم إلى الغرب، ولا يتقدم معظمهم بطلبات لجوء في التشيك.وفي شباط الماضي، رفعت الحكومة التشيكية القيود التي كان قد أعيد فرضها على حدود البلاد مع سلوفاكيا في ايلول، وسط موجة جديدة من الهجرة، معظمها من سوريا. (روسيا اليوم)