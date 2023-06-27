رئيس الحرس الوطني الروسي: "فاغنر" ما كانت لتتمكن أبداً من السيطرة على موسكو

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أوضح رئيس الحرس الوطني الروسي فيكتور زولوتوف أنّ "سرعة تقدم "فاغنر" في البلاد سببها تركيز القوى العسكرية في موسكو".وأكد أنهم كانوا على علم مسبق بتمرد بريغوجين، وقال: "قبل بدء تمرده وردتنا معلومات عن استعداداته للتحرك ما بين 22 و25 حزيران".كما اتهم أجهزة المخابرات الغربية بالعمل على تغذية محاولة التمرد هذه، وأكد أن "التمرد كان مستوحى من الغرب لكنه تداخل مع طموحات بريغوجين".وشدد على أن "قوات فاغنر ما كانت لتتمكن أبدا من السيطرة على موسكو". (العربية)