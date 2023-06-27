زيلينسكي يريد "دعوة سياسية" لأوكرانيا للانضمام إلى الناتو

أشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى أن لبلاده "كل الأسباب" لتلقي دعوة سياسية للانضمام إلى عضوية حلف شمال الأطلسي "الناتو" عندما يعقد التحالف العسكري قمته الشهر المقبل.



وكتب زيلينسكي على تطبيق تليغرام: "كل الأسباب متوفرة لتقديم دعوة سياسية لأوكرانيا للانضمام إلى الحلف".

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