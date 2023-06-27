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عربي-دولي

بن سلمان لبوتين: نشعر بالإرتياح لنجاح مساعي التهدئة في روسيا

Lebanon 24
27-06-2023 | 08:58
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أجرى ولي العهد السعوديّ الأمير محمد بن سلمان، اتصالا هاتفيًا، اليوم الثلاثاء، بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر خلاله عن "ارتياح المملكة لنجاح مساعي التهدئة القائمة في روسيا".

من جانبه، "أعرب بوتين عن الشكر لولي العهد السعودي على المشاعر النبيلة تجاه روسيا وشعبها". (سي ان ان)
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