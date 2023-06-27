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عربي-دولي

الأرصاد السعودية تُنبّه الحجاج... كم بلغت الحرارة على عرفات؟

Lebanon 24
27-06-2023 | 09:20
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أفاد المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، أن مشعر عرفات في مكة المكرمة سجل، اليوم الثلاثاء، أعلى درجة حرارة بالمشاعر المقدسة، حيث بلغت 48 درجة مئوية في الظل، محذراً ضيوف الرحمن من التعرض المباشر للشمس.
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وقال المتحدث الرسمي باسم المركز حسين القحطاني "عرفات يسجل اليوم أعلى درجة حرارة بالمشاعر المقدسة حيث بلغت 48 ْم في الظل، ورياح حارة من شمالية إلى شمالية غربية سرعتها 34 كم/ساعة بمعدل رطوبة منخفض (14%)".

كما أضاف "ننبه حجاج بيت الله إلى الالتزام الكامل بإرشادات الجهات المعنية خاصة الصحية، والحرص على عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس حفاظا على سلامتهم وراحتهم". (العربية)
 
 
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