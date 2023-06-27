روسيا توجه رسالة للغرب حول اجتماع الدول النووية الخمس في مصر

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علق المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف على اجتماع الدول النووية الخمس في القاهرة على مستوى الخبراء مؤخرا.وقال بيسكوف إن "اجتماع ممثلي الدول النووية الخمس" في القاهرة لا ينبغي أن يعتبر تمهيدا لمفاوضات بين قادة هذه الدول".وكانت الولايات المتحدة قد كشف مؤخرا أنها نظّمت اجتماعا لخبراء من الدول النووية الخمس الكبرى، منتصف الشهر الجاري بالعاصمة المصرية القاهرة، لبحث "المبادئ والحد من المخاطر الاستراتيجية"، في معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية النووية. (روسيا اليوم)