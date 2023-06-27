Advertisement

عربي-دولي

روسيا توجه رسالة للغرب حول اجتماع الدول النووية الخمس في مصر

Lebanon 24
27-06-2023 | 11:30
A-
A+
Doc-P-1081935-638234801219772005.jpg
Doc-P-1081935-638234801219772005.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
علق المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف على اجتماع الدول النووية الخمس في القاهرة على مستوى الخبراء مؤخرا.

وقال بيسكوف إن "اجتماع ممثلي الدول النووية الخمس" في القاهرة لا ينبغي أن يعتبر تمهيدا لمفاوضات بين قادة هذه الدول".
Advertisement

وكانت الولايات المتحدة قد كشف مؤخرا أنها نظّمت اجتماعا لخبراء من الدول النووية الخمس الكبرى، منتصف الشهر الجاري بالعاصمة المصرية القاهرة، لبحث "المبادئ والحد من المخاطر الاستراتيجية"، في معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية النووية. (روسيا اليوم) 
 
 
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
20:00 | 2023-06-27
18:30 | 2023-06-27
16:58 | 2023-06-27
16:13 | 2023-06-27
16:00 | 2023-06-27
15:57 | 2023-06-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website