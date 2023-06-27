بمناسبة "الأضحى".. "الدعم السريع" تُفرج عن 100 أسيرٍ من الجيش السوداني

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ونشرت قوات الدعم السريع بيانا قالت فيه: "تقديراً واحتراماً لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ومواصلة لمبادراتها في هذه الأيام المباركة؛ قررت قيادة قوات الدعم السريع، إطلاق سراح عدد 100 من الأسرى".وأضافت: "يأتي قرار الإفراج عن الأسرى تقديرا لظروف العيد ومراعاة للجوانب الإنسانية، وهي فرصة نجدد فيها دعوتنا لشرفاء القوات المسلحة بالانحياز لخيار الشعب، الذي يتطلع لاستعادة الحكم المدني الديمقراطي، في دولة تحافظ على حريته وكرامته الإنسانية".ويأتي ذلك بعد إعلان قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو المعروف باسم "حميدتي"، هدنة "من جانب واحد" في السودان لمدة يومين.وقال حميدتي في رسالة مسجلة، ليل الإثنين، إن الهدنة تشمل يومي وقفة عرفة وأول أيام عيد الأضحى (الثلاثاء والأربعاء).ورغم إعلان الهدنة الأحادية، فإن الاشتباكات استمرت في بعض أنحاء السودان، اليوم الثلاثاء، ولكن بشكلٍ مُتقطع.ونقلت شبكة "سكاي نيوز عربية" عن مصادر قولها إنَّ قصفاً مدفعياً للجيش السوداني استهدف عدة مواقع لتمركزات "الدعم السريع" جنوبي أم درمان بمحيط جسر الفتيحاب وشمال بحري. كذلك، سُمع دوي الأسلحة الثقيلة جنوبي وشرق الخرطوم.ولم يصدر الجيش السوداني بياناً رسمياً للتعليق على الهدنة من طرف واحد، والتي أعلنها قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو المعروف باسم "حميدتي".