Advertisement

عربي-دولي

شويغو: كوبا تظل أهم حليف لروسيا في منطقة الكاريبي

Lebanon 24
27-06-2023 | 12:30
A-
A+
Doc-P-1081972-638234905467775632.jpg
Doc-P-1081972-638234905467775632.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، خلال محادثات في موسكو مع وزير الدفاع الكوبي ألفارو لوبيز ميرا، إن هافانا كانت ولا تزال أهم حليف لروسيا في منطقة الكاريبي.

وأكد شويغو: "بالطبع، كوبا كانت ولا تزال أهم حليف لروسيا في المنطقة، كما أن الأصدقاء في كوبا أكدوا موقفهم تجاه بلدنا، بما في ذلك إظهار الفهم الكامل لأسباب العملية العسكرية الخاصة".
Advertisement

كما أوضح شويغو، أن "العلاقات الروسية الكوبية آخذة في الازدياد والتطور، كما تم تحقيق وتيرة عالية من تطور الحوار السياسي بين البلدين".

وأضاف شويغو: "قامت عدة وفود روسية رفيعة المستوى هذا العام بزيارات رسمية إلى كوبا، كما قام مؤخرا رئيس الوزراء الكوبي مانويل ماريرو كروز، بزيارة رسمية إلى روسيا". (روسيا اليوم) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
20:00 | 2023-06-27
18:30 | 2023-06-27
16:58 | 2023-06-27
16:13 | 2023-06-27
16:00 | 2023-06-27
15:57 | 2023-06-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website