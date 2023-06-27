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عربي-دولي

أوكرانيا تكشف الموعد المتوقع لتسلّم مقاتلات إف-16

Lebanon 24
27-06-2023 | 12:50
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كشف أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، الموعد المتوقع لتسلّم طائرات مقاتلة أميركية الصنع من طراز "إف-16".

وعندما سأله صحفيون عن هذا الأمر، قال يرماك: "أعتقد أنه من الواقعي تماما أن تبدأ أوكرانيا في تسلم الطائرات بحلول نهاية العام".
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وأردف: "إن الحلفاء مستعدون لإرسال الطائرات.. هناك بعض المشكلات التقنية ولكننا نعمل على حلها".

والشهر الماضي، أعطت الولايات المتحدة التي لطالما رفضت تسليم مقاتلات لتجنب تصعيد النزاع، الضوء الأخضر لتسليم طائرات إف-16 طالبت بها كييف باستمرار.

وأعلنت بروكسل في نهاية أيار أن بولندا بدأت بتدريب طيارين أوكرانيين.
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