أوكرانيا تكشف الموعد المتوقع لتسلّم مقاتلات إف-16

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كشف أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، الموعد المتوقع لتسلّم طائرات مقاتلة أميركية الصنع من طراز "إف-16".وعندما سأله صحفيون عن هذا الأمر، قال يرماك: "أعتقد أنه من الواقعي تماما أن تبدأ أوكرانيا في تسلم الطائرات بحلول نهاية العام".وأردف: "إن الحلفاء مستعدون لإرسال الطائرات.. هناك بعض المشكلات التقنية ولكننا نعمل على حلها".والشهر الماضي، أعطت الولايات المتحدة التي لطالما رفضت تسليم مقاتلات لتجنب تصعيد النزاع، الضوء الأخضر لتسليم طائرات إف-16 طالبت بها كييف باستمرار.وأعلنت بروكسل في نهاية أيار أن بولندا بدأت بتدريب طيارين أوكرانيين.