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عربي-دولي

رئيس بولندا: وجود فاغنر في بيلاروسيا خطوة سلبية

Lebanon 24
27-06-2023 | 13:38
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أكد الرئيس البولندي أندريه دودا، اليوم الثلاثاء، أن وجود مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة في بيلاروسيا خطوة سلبية، وذلك بعد الإعلان عن انتقال قائد فاغنر، يفغيني بريغوجين، إلى مينسك عقب إنهاء تمرده في روسيا بواسطة رئيس بيلاروسيا.
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وقال دودا في إفادة صحافية بوارسو، قبل أن يتوجه إلى اجتماع لقادة عدد من دول الناتو في لاهاي: "نحن نرى ما يحدث، في الواقع، نقل قوات روسية ممثلة بمجموعة "فاغنر" إلى بيلاروسيا، وكذلك انتقال قائد مجموعة "فاغنر" إلى هناك، كل هذا إشارات سلبية للغاية بالنسبة لنا".

كما أضاف "يجب تعزيز الأمن في الجناح الشرقي للناتو".

جاء ذلك، بالتزامن مع تأكيد رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، وصول قائد فاغنر إلى مينسك.

وقال لوكاشينكو، الثلاثاء، إن بريغوجين انتقل إلى بيلاروسيا، وإنه وبعض أفراد قواته سيكونون موضع ترحيب للبقاء في بيلاروسيا "لبعض الوقت" على نفقاتهم الخاصة".

كما قال "أعطيت موافقتي لوزارة الدفاع للدخول في مفاوضات مع فاغنر حول مستقبلها". (العربية) 
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