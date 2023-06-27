واشنطن: سنلاحق مجموعة فاغنر في كل مكان

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن اتخاذ إجراءات جديدة ضد مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة في أفريقيا لمحاسبتها على قيامها بأنشطة تدميرية هناك.



Advertisement

كما أضاف "ملاحقة فاغنر ليست مرتبطة بالتمرد في روسيا - الذي انتهى بواسطة بيلاروسيا- وإنما لأنشطتها في أوكرانيا وأفريقيا". وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميللر للصحفيين "سنلاحق مجموعة فاغنر في كل مكان".كما أضاف "ملاحقة فاغنر ليست مرتبطة بالتمرد في روسيا - الذي انتهى بواسطة بيلاروسيا- وإنما لأنشطتها في أوكرانيا وأفريقيا".

وكان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو توسط بين الكرملين وفاغنر للتوصل إلى اتفاق بعد ساعات من إعلان التمرد يوم السبت، بموافقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ليعلن اليوم وصول قائد المجموعة العسكرية الخاصة إلى مينسك، وإنه وبعض أفراد قواته سيكونون موضع ترحيب للبقاء في بيلاروسيا "لبعض الوقت" على نفقاتهم الخاصة". (العربية)