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عربي-دولي

الأسد تلقى اتصالاً من السيسي هنأه فيه بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك

Lebanon 24
27-06-2023 | 14:39
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أعلنت الرئاسة السورية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس السوري، بشار الأسد، تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول عيد الأضحى.
وجاء في بيان الرئاسة السورية: "تلقى الرئيس السوري بشار الأسد اتصالًا هاتفيًا من رئيس جمهورية مصر العربية، عبد الفتاح السيسي، هنأه فيه بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، معربًا عن خالص تمنياته لسورية وشعبها بالخير والازدهار".
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وأشار البيان إلى أن الرئيس السوري شكر الرئيس المصري على تهنئته، متمنيًا له موفور الصحة ودوام التوفيق، ولجمهورية مصر العربية وشعبها دوام الاستقرار والمزيد من التقدم والازدهار. (سبوتنيك) 
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