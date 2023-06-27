الأسد تلقى اتصالاً من السيسي هنأه فيه بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك

أعلنت الرئاسة السورية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس السوري، بشار الأسد، تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول عيد الأضحى.

وجاء في بيان الرئاسة السورية: "تلقى الرئيس السوري بشار الأسد اتصالًا هاتفيًا من رئيس جمهورية مصر العربية، عبد الفتاح السيسي، هنأه فيه بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، معربًا عن خالص تمنياته لسورية وشعبها بالخير والازدهار".

Advertisement

وأشار البيان إلى أن الرئيس السوري شكر الرئيس المصري على تهنئته، متمنيًا له موفور الصحة ودوام التوفيق، ولجمهورية مصر العربية وشعبها دوام الاستقرار والمزيد من التقدم والازدهار. (سبوتنيك)