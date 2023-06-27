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قائد الجيش السوداني يعلن وقف إطلاق النار أول أيام عيد الأضحى

Lebanon 24
27-06-2023 | 15:57
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أعلن قائد الجيش السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، مساء الثلاثاء، وقف إطلاق النار من جانب واحد أول أيام عيد الأضحى.

وفي كلمة بثها التلفزيون السوداني، قال البرهان إن "القوات المسلحة السودانية حريصة على انتقال السلطة إلى حكومة مدنية يختارها الشعب"، وأضاف: "كل من يستطيع حمل السلاح عليه التوجه لأقرب وحدة عسكرية لمواجهة التمرد".
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واعتبر البرهان أن "المتمردين ارتكبوا انتهاكات بحق المدنيين"، مؤكداً أن "حجم المؤامرة يتطلب من الجميع الاستعداد للتصدي للمهددات الوجودية لدولتنا"، وأضاف: "الدولة السودانية تداعت عليها المؤامرات، وتحية لجيشنا العظيم الذي يُجابه المرتزقة".
وختم: "بمناسبة عيد الأضحى، تعلن القوات المسلحة أن أول أيام العيد سيكون فيه وقفا لإطلاق النار من جانب واحد".

وكان قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو المعروف باسم "حميدتي"، أعلن من جانبه أيضا في وقت سابق هدنة تشمل يومي وقفة عرفة وأول أيام عيد الأضحى (الثلاثاء والأربعاء).

وتغيب مظاهر عيد الأضحى المبارك هذا العام عن عدة مناطق سودانية، في ظل استمرار المعارك وفرار العديد من السكان لأماكن أكثر أمناً.
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