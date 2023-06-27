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ترامب يُحذر: نحنُ قريبون جداً من "حرب عالميّة ثالثة"

Lebanon 24
27-06-2023 | 16:58
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تعهد الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بمنع اندلاع حرب عالمية ثالثة، مشيراً إلى أن الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة ستكون الأهم في التاريخ، كما اعتبر أنّ بلادهُ في حالة انهيار.

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وفي تصريح له، قال ترامب: "نحن أمة في حالة انهيار. لا أعرف ما إذا كان بإمكاننا الصمود لمدة أربع سنوات أخرى. أعتقد أنه سيكون من الصعب للغاية أن نبقى على قيد الحياة عاما آخر فالأشياء الفظيعة تحدث بسرعة كبيرة. ما يفعلونه ببلدنا محزن للغاية".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تتحرك الآن "نحو الجحيم"، معتبراً أن "ثقة العالم بالدولار آخذة في التراجع، وقد يتوقف عن كونه العملة القياسية في العالم، وهذا سيؤدي إلى كارثة".

ووصف ترامب خصومه الديمقراطيين بأنهم "دعاة حرب"، قائلا إنه لا أحد يتحدث عن حل النزاع في أوكرانيا، وهو فقط يمكنه أن يجد حلا له في يوم واحد في حال كان في منصب الرئيس.

وتابع ترامب: "سأمنع اندلاع حرب عالمية ثالثة، ونحن قريبون جدا منها".
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