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الحجّاج وصلوا إلى منى لرمي جمرة العقبة الكبرى

Lebanon 24
27-06-2023 | 18:30
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وصلت أولى وفود الحجاج إلى منى لرمي جمرة العقبة الكبرى.
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