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عربي-دولي

وزير اوكراني: الاحتياطي الرئيسي لقواتنا لم يُستخدم بعد

Lebanon 24
28-06-2023 | 03:18
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أعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف في تصريحات صحفية، ان تحرير مجموعة من القرى الواقعة تحت سيطرة القوات الروسية خلال الأسابيع الأخيرة "ليس الحدث الرئيسي" في الهجوم الذي خططت له كييف.

وقال الوزير الأوكراني في مقابلة نشرتها صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، اليوم الأربعاء "عندما يحدث، سترونه جميعكم.. الكل سيرى كل شيء".
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 وقلل وزير الدفاع الأوكراني من شأن التقارير الإعلامية التي أفادت ببطء التقدم في مواجهة قوة المراكز الروسية، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وقال ريزنيكوف إن الاحتياطيات الرئيسية للقوات الأوكرانية، بما في ذلك معظم الفرق التي تم تدريبها مؤخرا في الغرب ومجهزة بدبابات ومدرعات حديثة من حلف شمال الأطلسي "الناتو"، لم يتم استخدامها بعد في العملية.(سكاي نيوز)

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