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ليتوانيا تشتري منظومتي دفاع جوي لأوكرانيا

Lebanon 24
28-06-2023 | 03:55
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أعلنت ليتوانيا، أنها اشترت لأوكرانيا منظومتي صواريخ سام النرويجية المتقدمة NASAMS من شركة "كونسبرج" النرويجية، مضيفة أن العقد البالغة قيمته ملايين اليورو لا يتضمن الصواريخ بحد ذاتها بل يقتصر على منصات الإطلاق.
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وقال الرئيس الليتواني جيتاناس نوسيدا على فيسبوك إن "قاذفات NASAMS ستصل إلى أوكرانيا في المستقبل القريب"، بينما لفت وزير الدفاع أرفيداس أنوساوسكاس إلى أن قيمة الصفقة تبلغ 9,8 مليون يورو.
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