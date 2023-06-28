ترامب يعلّق على فضيحة التسجيل الصوتي المسرّب.. هذا ما قاله

تجاهل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، التسجيل الصوتي له وهو يناقش حيازته وثائق سرية تتعلق بإيران لم ترفع عنها السرية، مؤكدا أنه لم يفعل أي شيء خاطئ.



وقال ترامب لقناة "فوكس نيوز ديجيتال": ""لا أعرف أي تسجيلات يجب أن نهتم بها لأنني لا أفعل أشياء خاطئة. أفعل الأشياء بشكل صحيح. أنا شخص شرعي"، معتبرا أن "ما قيل (في التسجيل) كان جيدا ومثاليا. لم نرتكب أي خطأ. هذه خدعة كاملة".

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وأضاف: "كان صوتي جيدا. ما الخطأ الذي قلته في تلك التسجيلات؟ حتى أنني لم أر التسجيل... كل ما أعرفه هو أنني لم أفعل شيئا خاطئا"، مشيرا إلى أنه "كان لدينا الكثير من الأوراق مكدسة. في الواقع، يمكن أن تسمع حفيف الورق. ولم يقل أحد إنني ارتكبت أي خطأ بخلاف الأخبار الكاذبة".



يذكر أنه تم بالفعل تضمين نصوص لأجزاء كبيرة من التسجيلات الصوتية في لائحة الاتهام الصادرة عن وزارة العدل والتي تم الكشف عنها في وقت سابق من هذا الشهر والتي تفصل القضية المرفوعة ضد الرئيس السابق، والتي استشهد فيها المدعون العامون بمحادثة عام 2021 كمثال يزعم فيه أن ترامب أظهر مواد سرية لأفراد ليس لديهم تصاريح أمنية. (روسيا اليوم)