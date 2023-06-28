مسلمو العالم يحتفلون بعيد الأضحى

احتفلت دول العالم الإسلامي اليوم الأربعاء 28 حزيران بعيد الأضحى المبارك، حيث أدى مئات الملايين من المسلمين صلاة عيد الأضحى.

وبدأ نحو مليوني حاج منذ الصباح رمي جمرة العقبة الكبرى في منى في ختام أبرز محطّات مناسك الحجّ هذا العام الذي شهد مشاركة نحو 1,8 مليون شخص.

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ويتوجّه الحجّاج لاحقاً إلى مكّة المكرمة لأداء طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحجّ، ثم يعودون بعد ذلك إلى منى حيث يبيتون أيّام التشريق التي يقومون خلالها برمي الجمرات الثلاث. ويمكن للحجّاج المغادرة بعد جمرة العقبة الكبرى إذا توفر لديهم العذر. بعد الرجم، يعود الحجّاج إلى المسجد الحرام في مكّة لأداء "طواف الوداع" حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام. وتمت هذه المناسك في مبنى ضخم متعدد الطوابق شيدته السلطات السعودية لتفادي وقوع تدافع أدى في الماضي لحوادث دامية، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.

وفي فلسطين، أدى عشرات الآلاف اليوم الأربعاء، صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى المبارك.