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عربي-دولي

مسلمو العالم يحتفلون بعيد الأضحى

Lebanon 24
28-06-2023 | 04:46
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احتفلت دول العالم الإسلامي اليوم الأربعاء 28 حزيران بعيد الأضحى المبارك، حيث أدى مئات الملايين من المسلمين صلاة عيد الأضحى.
 
 
وبدأ نحو مليوني حاج منذ الصباح رمي جمرة العقبة الكبرى في منى في ختام أبرز محطّات مناسك الحجّ هذا العام الذي شهد مشاركة نحو 1,8 مليون شخص.
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وتمت هذه المناسك في مبنى ضخم متعدد الطوابق شيدته السلطات السعودية لتفادي وقوع تدافع أدى في الماضي لحوادث دامية، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
 
 
ويتوجّه الحجّاج لاحقاً إلى مكّة المكرمة لأداء طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحجّ، ثم يعودون بعد ذلك إلى منى حيث يبيتون أيّام التشريق التي يقومون خلالها برمي الجمرات الثلاث. ويمكن للحجّاج المغادرة بعد جمرة العقبة الكبرى إذا توفر لديهم العذر.
 
 
بعد الرجم، يعود الحجّاج إلى المسجد الحرام في مكّة لأداء "طواف الوداع" حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام.  
 
 
وفي فلسطين، أدى عشرات الآلاف اليوم الأربعاء، صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى المبارك.
 
كما تجمع الملايين في سوريا ولبنان، وقطر والبحرين والأردن، في الساحات والمساجد الكبرى لتأدية صلاة العيد في أجواء من الفرح والبهجة.
 
 
وأدى الرئيس السوري بشار الأسد صلاة عيد الأضحى في جامع الأفرم بحي المهاجرين بدمشق، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء السورية "سانا".
 
 
وفي مصر، أدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صلاة العيد في مسجد القوات الجوية، تزامنا مع مرور 10 سنوات على ذكرى 30 حزيران.
 
 
كذلك في قطر، أدى أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، صلاة العيد في مصلى لوسيل مع الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني، والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وحسن بن عبد الله الغانم رئيس مجلس الشورى، وعدد من الشيوخ والوزراء وأعضاء مجلس الشورى، وعدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية بالبلاد.
 
 
كما أدى الملك حمد بن عيسى آل خليفة في البحرين صلاة عيد الأضحى في مسجد قصر الصخير، صحبة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وعدد من كبار أفراد العائلة المالكة، ورئيس مجلس النواب والوزراء وكبار ضباط قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية والحرس الوطني وعدد من الحضور.


وشارك ملك الأردن عبد الله الثاني جموع المصلين أداء صلاة عيد الأضحى في مسجد الهاشمية بالعاصمة عمان.
 
 
وفي روسيا، أدى حوالي 200 ألف مسلم صلاة عيد الأضحى في مساجد العاصمة الروسية موسكو، 105 آلاف منهم في مسجد موسكو الكبير.
 
 
وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المسلمين الروس، بمناسبة عيد الأضحى، وأكد على أهمية الدور الذي يلعبه المجتمع المسلم في روسيا، في تعزيز السلام بين مختلف الأعراق والأديان والحفاظ على القيم الأسرية.
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