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عربي-دولي

ما قاله مثير للجدل... بايدن يُطلق نكتة عنصرية والجمهور يُصفّق له!

Lebanon 24
28-06-2023 | 05:30
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أطلق الرئيس الأميركي جو بايدن نكتة عنصرية أثناء حديثه مع طالبة بشرتها سمراء في كلية بولاية ساوث كارولينا الأميركية، إلا أن القاعة لم تلتفت إلى ذلك وصفقت للرئيس.


وقالت الطالبة لبايدن: "أوقفتني شرطة المرور لأمر تافه مؤخرا. إذا كنت ابنتك، ما هي النصيحة التي تقدمها لي في المرة القادمة التي ستوقفني فيها الشرطة؟"
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فردّ الرئيس الأميركيّ بالقول: "لو كنت ابنتي فستكونين بيضاء، ولن يوقفك أحد!" (روسيا اليوم)
 
 
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