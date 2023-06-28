ما قاله مثير للجدل... بايدن يُطلق نكتة عنصرية والجمهور يُصفّق له!

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أطلق الرئيس الأميركي جو بايدن نكتة عنصرية أثناء حديثه مع طالبة بشرتها سمراء في كلية بولاية ساوث كارولينا الأميركية، إلا أن القاعة لم تلتفت إلى ذلك وصفقت للرئيس.وقالت الطالبة لبايدن: "أوقفتني شرطة المرور لأمر تافه مؤخرا. إذا كنت ابنتك، ما هي النصيحة التي تقدمها لي في المرة القادمة التي ستوقفني فيها الشرطة؟"