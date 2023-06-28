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صحيفة تكشف: مسؤول عسكري روسي كبير كان يعلم بخطة تمرد فاغنر

Lebanon 24
28-06-2023 | 05:35
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أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن الجنرال سيرغي سوروفيكين، نائب قائد العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، كان على علم مسبق بأن قائد مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين، يخطط للتمرد على مسؤولي الدفاع في بلاده.
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ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين اطلعوا على معلومات المخابرات الأميركية في هذا الأمر، وقالت إن المسؤولين "كانوا يحاولون معرفة ما إذا كان الجنرال سيرغي سوروفيكين، القائد الروسي الأعلى السابق في أوكرانيا، قد ساعد في التخطيط لتحركات بريغوجين في مطلع الأسبوع".

وسافر بريغوجين إلى المنفى في بيلاروسيا، الثلاثاء، بموجب اتفاق أنهى تمردا قصيرا قام به مقاتلو فاغنر في مطلع الأسبوع، وأشاد الرئيس فلاديمير بوتين بالقوات المسلحة لتجنبها حربا أهلية.

ونقلت "نيويورك تايمز" عن المسؤولين الأميركيين قولهم أيضا إن هناك دلائل على أن قادة عسكريين روسا آخرين ربما دعموا بريغوجين.

وكُلف سوروفيكين بتولي المسؤولية الكاملة عن العمليات في أوكرانيا في تشرين الأول لكن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو كلف في كنون الثاني رئيس الأركان العامة، فاليري غيراسيموف، بالإشراف على الحملة على أن يكون سوروفيكين نائبا له.

وقبل التمرد، هاجم بريغوجين كلا من شويغو وغيراسيموف، وحملهما مسؤولية إخفاقات الحرب في أوكرانيا وعدم دعم الجيش لمقاتلي فاغنر.

ودعا سوروفيكين مجموعة فاغنر إلى عدم معارضة القيادة العسكرية والعودة إلى قواعدها قبل أن يقود بريغوجين مقاتليه فيما يسمى "بمسيرة من أجل العدالة".
 
المصدر: الحرة
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