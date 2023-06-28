Advertisement

عربي-دولي

من أصول عربيّة... من هو الشاب الذي قتلته الشرطة الفرنسيّة؟

Lebanon 24
28-06-2023 | 05:48
A-
A+
Doc-P-1082182-638235533891352595.jpg
Doc-P-1082182-638235533891352595.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

ذكرت صحيفة "ذي صن" أن الشاب الذي قتلته الشرطة الفرنسية بدعوى عدم امتثاله لأوامرها، يدعى نائل م. وهو فرنسي من أصول جزائرية، عمره 17 عاماً.
 
وقالت إنّ الشاب الذي يعمل كسائق توصيل قتل برصاص الشرطة بعد أن أوقفه ضابط لانتهاكه قوانين المرور.
Advertisement

وشاركت والدة نائل، والتي طلبت عدم ذكر اسمها، صورة لابنها مع عبارة: "حب حياتي"، وقالت: "فقدت طفلا في السابعة عشر من عمره، أخذوا طفلي بعيدا عني. كان لا يزال طفلا، كان بحاجة إلى أمه".

بدوهرا، قالت جدته: "لن أسامحهم أبدا. مات حفيدي، قتلوا حفيدي".

وأكد ممثلو الادعاء أن الضابط المسؤول عن إطلاق النار، الذي لم يذكر اسمه، يخضع للتحقيق بتهمة "القتل العمد".

وقد ادعى رجال الشرطة أن نائل كان يقود السيارة بطريقة متهورة. وبدوره، قال ياسين بوزرو، محامي عائلة الشاب، إن الفيديو "يظهر بوضوح شرطي يقتل شابا بدم بارد".

وأكد أن الأسرة تقدمت بشكوى واتهمت الشرطة بـ "الكذب" بعد أن زعموا في البداية أن السيارة حاولت دهس الشرطيين. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:41 | 2023-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:02 | 2023-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2023-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2023-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:00 | 2023-06-28
16:00 | 2023-06-28
15:50 | 2023-06-28
15:30 | 2023-06-28
15:24 | 2023-06-28
15:00 | 2023-06-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website