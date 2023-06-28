من أصول عربيّة... من هو الشاب الذي قتلته الشرطة الفرنسيّة؟

Advertisement

ذكرت صحيفة "ذي صن" أن الشاب الذي قتلته الشرطة الفرنسية بدعوى عدم امتثاله لأوامرها، يدعى نائل م. وهو فرنسي من أصول جزائرية، عمره 17 عاماً.وقالت إنّ الشاب الذي يعمل كسائق توصيل قتل برصاص الشرطة بعد أن أوقفه ضابط لانتهاكه قوانين المرور.وشاركت والدة نائل، والتي طلبت عدم ذكر اسمها، صورة لابنها مع عبارة: "حب حياتي"، وقالت: "فقدت طفلا في السابعة عشر من عمره، أخذوا طفلي بعيدا عني. كان لا يزال طفلا، كان بحاجة إلى أمه".بدوهرا، قالت جدته: "لن أسامحهم أبدا. مات حفيدي، قتلوا حفيدي".وأكد ممثلو الادعاء أن الضابط المسؤول عن إطلاق النار، الذي لم يذكر اسمه، يخضع للتحقيق بتهمة "القتل العمد".وقد ادعى رجال الشرطة أن نائل كان يقود السيارة بطريقة متهورة. وبدوره، قال ياسين بوزرو، محامي عائلة الشاب، إن الفيديو "يظهر بوضوح شرطي يقتل شابا بدم بارد".وأكد أن الأسرة تقدمت بشكوى واتهمت الشرطة بـ "الكذب" بعد أن زعموا في البداية أن السيارة حاولت دهس الشرطيين. (روسيا اليوم)